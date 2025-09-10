طعنه حتى الموت.. مقتل شاب على يد عاطل في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تحولت مشادة كلامية بسيطة في منطقة الفرنواني بشبرا الخيمة إلى جريمة دامية، بعدما استل عاطل سلاحًا أبيض وطعن شابًا طعنة نافذة أودت بحياته على الفور وسط ذهول الأهالي.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث القليوبية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بوقوع المشاجرة التي أسفرت عن مقتل الشاب.

وأوضحت التحريات أن المشادة الكلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن يخرج الأخير مطواة ويطعنه، ليتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر تحت تصرف النيابة.

وجرى ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، وتحرير محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير الطب الشرعي.