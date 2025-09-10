محافظ جنوب سيناء يناقش المخطط الاستراتيجي لمدينة الطور حتى عام 2050

جنوب سيناء – رضا السيد:

عقد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة السكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، وممثل الأمم المتحدة "هابيتات"، والمكتب الاستشاري المكلف بإعداد تحديث المخطط الاستراتيجي وتحديد المشروعات ذات الأولوية ووضع خطط التنمية المستدامة لهذه المشروعات بمدينة طور سيناء، لمناقشة المخطط الاستراتيجي بالمدينة، تنفيذاً لسياسة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إعداد مخطط يتضمن رؤية شاملة للخطط الاستثمارية، ويتناسب مع المقومات والإمكانات المتاحة وصولًا إلى التنمية الشاملة والمستدامة،

وجرى خلال الاجتماع عرض نتائج الدراسات والأبحاث الخاصة بالوضع الراهن لمدينة الطور، والتحديات التي تعوق عجلة التنمية وسبل التغلب عليها، إلى جانب مناقشة المشروعات المقترحة وأولويات التنفيذ، ومن أبرزها: تطوير منطقة الصيادين "محكي الجبيل"، استكمال تطوير ميناء الصيد، تطوير ورفع كفاءة مطار طور سيناء، واستغلال منطقة رأس راية في السياحة البيئية وسياحة السفاري، الدعوة لإقامة سباقات دولية لرياضة الشراع بقرية ماجدولينا، إنشاء متحف ملتقى الحضارات.

كما ناقش الاجتماع التوسعات المقترحة للحيز العمراني لمدينة طور سيناء، لتلبية الزيادة السكانية المتوقعة حتى عام 2050، ليصبح إجمالي المساحة 8714 فدانًا.

ووجّه المحافظ بضرورة تكامل المخطط الاستراتيجي مع خريطة التنمية المتكاملة التي سبق عرضها على الرئيس، مع ربط العمران بقطاع "الطور- سانت كاترين" كمركز للتراث العالمي والسياحة الدينية، وجعل هذا الأمر أولوية أولى، مع الأخذ في الاعتبار المشروعات المقترح تنفيذها وعلى رأسها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، لما له من مردود إيجابي على التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما طالب بتطوير منطقة حمام موسى، نظرًا لقيمتها التاريخية والدينية، و استغلالها في مشروعات سياحية استشفائية مميزة تضيف بعدًا جديدًا للمدينة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ الشكر للحضور على ما بذلوه من جهود في إعداد الدراسات، والرؤى التي تدعم خطة التنمية الشاملة لمدينة طور سيناء.