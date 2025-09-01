البحيرة - أحمد نصرة:

اعتمد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الإثنين، المرحلة الثالثة من تنسيق القبول للصف الأول الثانوي الفني بأنواعه المختلفة صناعي وتجاري وزراعي وفندقي ومزدوج، للعام الدراسي 2025 / 2026.

وجاء الحد الأدنى للقبول كالتالي: 141 درجة للثانوي الفني الصناعي، و141 درجة للثانوي الفني التجاري، و141 درجة للثانوي الزراعي، و140 درجة للتعليم الفني المزدوج، و190 درجة للتعليم الفني الفندقي (بنين وبنات).

وجرى اعتماد تنسيق القبول بفصول الخدمات للتعليم الفني بحد أدنى 140 درجة للصناعي، و140 درجة للتجاري، و140 درجة للزراعي، وذلك وفقا لأعداد المدارس الفنية والفصول والورش والمعامل العلمية والمعملية المتاحة، إضافة إلى فرص التدريب بالتعليم المزدوج مع الالتزام بكثافة الفصول.

يستمر التقديم حتى الإثنين 8 سبتمبر الجاري، على أن يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع التنسيق بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد وكيل الوزارة أن القرار يأتي تنفيذا لتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجاكلين عازر محافظ البحيرة.

وأشار وكيل الوزارة إلى توافر أماكن لجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 / 2025 بمدارس التعليم الثانوي الفني والعام بنطاق المحافظة، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات.