إنقاذ شاب غرق في فنارة بالإسماعيلية ونقله للمستشفى لتلقي الإسعافات

02:54 م السبت 09 أغسطس 2025

سيارة اسعاف - ارشيفية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت منطقة فنارة التابعة لمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، حادث غرق شاب يبلغ من العمر 19 عامًا، جرى انتشاله ونقله إلى أحد المراكز الطبية بالمنطقة.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا يفيد بوجود حالة غرق في شاطئ السلام بفنارة، حيث جرى نقل المصاب بسيارة خاصة إلى المركز الطبي المجاور للمزلقان، وتبين أنه يُدعى "بدري أحمد عبد الرحمن"، من محافظة القليوبية، ويعاني من إصابات جراء الغرق.

جرى إخلاء المصاب إلى مستشفى فايد المركزي لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

محافظة الإسماعيلية حادث غرق مرفق إسعاف الإسماعيلية
