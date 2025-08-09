البحر الأحمر يستقبل ويودّع 8 سفن و1800 راكب خلال 24 ساعة

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهدت الموانئ التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة الماضية، تداول 11 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة، إضافة إلى 935 شاحنة و240 سيارة، فيما بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ 8 سفن، وسجلت الموانئ وصول ومغادرة 1800 راكب.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم، أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، و523 شاحنة، و194 سيارة، فيما تضمنت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و412 شاحنة، و46 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا، اليوم، لاستقبال السفينتين Belagos Express والحرية 2، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والقاهرة، وشهد مغادرة السفن Belagos Express والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و264 شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين آيلة والحسين.