إنقاذ طفلة قبل سقوطها من أعلى برج سكني في بورسعيد (فيديو وصور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنقذت العناية الإلهية، اليوم الجمعة، طفلة صغيرة من الموت المحقق، بعدما كادت تسقط من الطابق الحادي عشر بأحد العقارات السكنية في منطقة حي مبارك بمحافظة بورسعيد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظات الرعب، ظهرت فيه الطفلة وهي تقف على شرفة إحدى الشقق بالدور الحادي عشر، في وضع خطير للغاية، محاوِلةً الصعود إلى سطح العقار، وسط صرخات واستغاثات سكان المنطقة.

وأفادت المعلومات المتداولة أن الطفلة هي ابنة حارس العقار، وقد فوجئ الجيران بوجودها على حافة النافذة، قبل أن يتدخل أحد المواطنين ويتمكن من إنقاذها في اللحظات الأخيرة.

وأثار الفيديو حالة من الذعر والغضب على مواقع التواصل، وسط مطالبات بضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم دون إشراف داخل المنازل، خاصة في الأدوار المرتفعة.