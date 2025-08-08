إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بنجع حمادي بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية المصالحة بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية المصالحة بمركز نجع حمادي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكلين على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية المصالحة بمركز نجع حمادي، وجرى نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الحادث.