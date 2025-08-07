إعلان

إصابة 3 أشخاص في حادث دهس بمنطقة الواصفية بالإسماعيلية

08:51 م الخميس 07 أغسطس 2025

إسعاف - أرشيفية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أُصيب ثلاثة أشخاص، اليوم الخميس، بعد أن صدمتهم سيارة أثناء سيرهم بمنطقة الواصفية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، حيث تم نقلهم إلى المجمع الطبي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: محمود أحمد إسماعيل (31 عامًا) باشتباه كسر في الفخذ الأيسر، بالإضافة إلى محمد أحمد إسماعيل (45 عامًا) ومصطفى أحمد عيد (43 عامًا)، واللذين تعرضا لسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وقد باشرت سيارات الإسعاف نقل المصابين إلى المستشفى، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته الكاملة.

