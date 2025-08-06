القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بنظامي الفردي والقائمة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.

وأكدت اللجنة أن ما تم الإعلان عنه يُعد حصرًا أوليًا لأعمال اللجنة العامة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية النهائية يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.

وبحسب ما أعلنته اللجنة، بلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بمحافظة القليوبية: 3,642,613 ناخبًا وناخبة، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم: 458,969 ناخبًا.

وسُجلت الأصوات الصحيحة في النظام الفردي: 419,943 صوتًا، مقابل 39,026 صوتًا باطلًا.

وجاء الحصر العددي لأصوات المرشحين بالنظام الفردي على النحو التالي:

سيد حجازي (حزب مستقبل وطن): 399,440 صوتًا

هشام الحسيني (حزب مستقبل وطن): 395,427 صوتًا

الصحفي عماد بركات (حزب مستقبل وطن): 390,951 صوتًا

محمد أبو زيد (حزب حماة الوطن): 380,180 صوتًا

فتحي الدسوقي (حزب الجبهة الوطنية): 381,337 صوتًا

رامي فريد (حزب مصر أكتوبر): 24,693 صوتًا

عماد محرم (مستقل): 20,424 صوتًا

محمد العليمي (مستقل): 20,378 صوتًا

سعد طه (مستقل): 18,346 صوتًا

عزيزة السيد (مستقلة): 21,865 صوتًا

مدحت الجارحي (مستقل): 15,765 صوتًا

خالد شومان (مستقل): 15,555 صوتًا

نجيب عمر (مستقل): 15,354 صوتًا.