إعلان الحصر العددي للنظام الفردي بانتخابات الشيوخ في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة جنوب سيناء نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بنظامي الفردي، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.

وأكدت اللجنة أن ما تم الإعلان عنه يُعد حصرًا أوليًا لأعمال اللجنة العامة، على أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتائج الرسمية النهائية يوم الثلاثاء الموافق 12 أغسطس 2025.

وبحسب الحصر العددي، جاءت أعداد الأصوات التي حصل عليها المرشحين بالنظام الفردي على النحو التالي:

موسى فراج موسى : 16600 صوتًا

أحمد الزيات : 1200 صوتًا

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء داخل 15 مقرًا انتخابيًا و18 لجنة فرعية، بواقع 5 لجان بمدينة طور سيناء، و3 لجان فرعية بمدينة شرم الشيخ، ولجنة بمدينة أبو رديس، و لجنة بمدينة أبو زنيمة، ولجنتين بمدينة رأس سدر، و لجنة بمدينة سانت كاترين، ولجنتين فرعية بمدينة دهب، ولجنتين فرعية بمدينة نويبع، و لجنة فرعية بمدينة طابا.

وتنافس على الفوز بمقعد الفردي مرشحان فقط، هما: المرشح موسى فراج موسى مرشح حزب مستقبل وطن فردي، رقم 1 رمز الكتاب، والمرشح أحمد الزيات، فردي مستقل رقم 2 رمز الصقر، واختيار القائمة الوطنية الموحدة، التي يمثلها عن جنوب سيناء النائب صلاح ربيع عواد، أمين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء.