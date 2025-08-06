المنوفية – أحمد الباهي:

سادت حالة من الحزن في قرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، عقب وفاة أحد أبنائها في حادث تصادم مروع أثناء توجهه إلى عمله.

بدأت الواقعة بمنشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل صورة بطاقة هوية الشاب "أحمد. ا. ع. ا"، في محاولة للتعرف على ذويه بعد العثور عليه مصابًا في حادث بطريق منطقة أم بيومي بمحافظة القليوبية.

وبعد تواصل أسرته، تبيّن وفاته نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به، حيث جرى نقل الجثمان إلى أحد المستشفيات القريبة، ووضعه داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، فيما تعمل الأسرة حاليًا على إنهاء إجراءات تصريح الدفن، بينما ينتظر الأهالي تحديد موعد تشييع الجثمان في جنازة يخيّم عليها الحزن.





