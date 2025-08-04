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‬إقبال كثيف بقرى المرشحين في بني سويف خلال انتخابات الشيوخ (فيديو وصور)

12:27 م الإثنين 04 أغسطس 2025
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بني سويف - حمدي سليمان:

شهدت لجان الاقتراع في قرى المرشحين بمحافظة بني سويف، اليوم الإثنين، إقبالًا كثيفًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك مقارنة بلجان المدن.

واصطف الناخبون في طوابير أمام عدد من اللجان في قرى: الميمون بمركز الواسطى، ونزلة البرقي بمركز الفشن، وبهبشين بمركز ناصر، في مشهد انتخابي لافت، دعماً لمرشحيهم في أول أيام التصويت.

وكانت محافظة بني سويف قد أنهت استعداداتها لاستقبال الناخبين عبر 368 مقرًا انتخابيًا يضم 371 لجنة فرعية، لخدمة 2 مليون و80 ألفًا و140 ناخبًا وناخبة.

وجرى تجهيز المقار بكافة المستلزمات اللوجستية، من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، إلى جانب تخصيص أماكن انتظار مناسبة، وكراسٍ متحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لضمان سهولة وصول المواطنين إلى اللجان.

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