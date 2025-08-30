إصابة شخصين فى حادث تصادم بالفيوم

الفيوم – حسين فتحى:

شهدت قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم، حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببعضهما ما أدى إلى إصابة قائدا الدراجتين بإصابات بالغة.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة عصام م ا – 40 عاما، ومحمد أ ف – 18 عاما، مقيمين بقرية العامرية – التابعة لمركز الفيوم.

جرى نقل المصابين إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة الفيوم، حيث أن أحد المصابين حالته غير مستقرة بسبب خطورة الإصابة.

وتبين من معاينة العقيد وائل عبد الحى وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع للسرعة الزائدة لقائدي الدراجتين مما أدى إلى اصطدامها ببعض، مما تسبب فى إصابتهما، وأخطرت نيابة مركز الفيوم والتى تتولى التحقيق.