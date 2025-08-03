محافظ المنيا يؤكد جاهزية اللجان لاستقبال الناخبين بـ "الشيوخ" (صور)

المنيا - جمال محمد:

أكد محافظ المنيا، اللواء عماد كدواني، استكمال كل الاستعدادات وجاهزية جميع المقار الانتخابية بالمحافظة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر إجراؤها يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية تفقد خلالها المحافظ عددًا من اللجان، حيث وجه برفع درجة الجاهزية وتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المقار، وتوفير مصادر كهرباء بديلة ومعدات حماية مدنية.

شدد المحافظ على ضرورة توفير سُبل الراحة للمواطنين، خاصة كبار السن وذوي الهمم، وتفعيل غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي أي بلاغات والتعامل معها فورًا، لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة.

وفي ختام جولته، دعا كدواني مواطني المنيا إلى المشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن كل صوت يمثل تجسيدًا للمسؤولية الوطنية ويسهم في دعم استقرار الدولة وتعزيز مسيرة التنمية.