عقوبات تأديبية لـ7 موظفين سهلوا بالتقاعس التعدي على أراضٍ ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصدرت المحكمة التأديبية في بني سويف قرارًا بمجازاة 7 موظفين يعملون بوحدات محلية وزراعية وهيئة الأوقاف بمركز ناصر، شملت العقوبات ضدهم الخصم من الأجر وفرض غرامات.

جاء الحكم بعد إدانة المذكورين بالتقاعس عن أداء واجباتهم وتقديم بيانات غير دقيقة، مما سهل التعدي على أراضٍ زراعية.

وكشفت حيثيات الحكم القضائي عن تفاصيل المخالفات، حيث تعمد المتهمون التلاعب في بيانات المتغيرات العمرانية، وتقاعسوا عن تحرير المحاضر اللازمة فور رصدهم للتعديات، وهو ما أدى إلى تضليل الجهات الرقابية.

وأكدت المحكمة أن "ضغوط العمل لا تعفي الموظف من مسؤولياته"، معتبرةً أن هذا الإخلال يهدد منظومة العمران.

ومن جهته، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على عدم التهاون مع أي تقصير، مشيدًا بدور وحدة المتغيرات المكانية في كشف مثل هذه الوقائع، مؤكدًا أن المحافظة ستتعامل بحزم مع ملفات التعديات والتراخيص المخالفة.