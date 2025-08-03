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مستشفى دمنهور التعليمي يحقق إنجازًا عالميًا في علاج السكتة الدماغية

12:53 م الأحد 03 أغسطس 2025

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البحيرة - أحمد نصرة:

حققت وحدة السكتة الدماغية بمستشفى دمنهور التعليمي إنجازًا عالميًا بحصولها على الجائزة البلاتينية من المنظمة العالمية للسكتة الدماغية WSO عن الربع الثاني من عام 2025، ضمن برنامج Angels Awards لجوائز التميز في خدمات علاج السكتة الدماغية.

ويُعد هذا التكريم شهادة دولية مرموقة تعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المستشفى لتأهيل وتشغيل الوحدة وفق أحدث المعايير الطبية، رغم حداثة انضمامها لهذا التخصص، لتسجل حضورًا قويًا في وقت قياسي.

وأشادت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بهذا الإنجاز، مؤكدة أنه يعكس كفاءة الكوادر الطبية بالمحافظة، ووجهت التهنئة لإدارة مستشفى دمنهور التعليمي وكافة الفرق الطبية والإدارية المشرفة على الوحدة، لما حققوه من أداء احترافي يضاهي كبرى المستشفيات العالمية.

وأكدت محافظ البحيرة دعم المحافظة الكامل للجهود الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية، وتعزيز كفاءة المستشفيات العامة والتخصصية لخدمة المواطنين على أعلى مستوى.

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البحيرة مستشفى دمنهور التعليمي السكتة الدماغية
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