الإسكندرية - محمد البدري:



استضاف قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، حفلا فنيًا موسيقيًا ضمن عروض "قافلة الموسيقى الكورية.. من المحلية إلى العالمية"، وذلك في إطار احتفالات سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر.



يأتي تنظيم برنامج القافلة ضمن فعاليات مشروع "جولات الفنون الكورية لعام 2025"، الذي تنظمه صحيفة "دونجا إلبو"، برعاية المركز الثقافي الكوري في مصر، وبدعم من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية (MCST) ومؤسسة التبادل الثقافي الدولي الكورية (KOFICE).



ويهدف المشروع إلى إبراز المواهب الكورية الشابة على الساحة الدولية وتعزيز التبادل الثقافي بين كوريا ومختلف دول العالم.



وشارك في الحفل 15 فنانًا من المواهب الكورية الواعدة، من بينهم فائزون بمسابقة "دونج-آ جوجاك" المرموقة، وقدموا برنامجًا متنوعًا شمل فنونًا تقليدية مثل "بانسوري (سوقونجا)"، "سوجوتشوم"، "هانريانجمو"، و"سامولنوري"، إلى جانب عروض مبتكرة جمعت بين القوالب الكلاسيكية الكورية والتجارب الفنية الحديثة.



وتضمّن الحفل أيضًا عرض مقتطفات من المسرحية الموسيقية الكورية "حتشبسوت"، المستوحاة من شخصية الملكة الفرعونية المصرية الشهيرة، إضافة إلى مقاطع من العمل الدرامي الموسيقي "سوبوين جيه"، الذي يجمع بين العمق الروحي لفن البانسوري وقوة المسرح الغنائي المعاصر.



من جانبه، أكد "أوه سونج-هو"، مدير المركز الثقافي الكوري في مصر، أن زيارة قافلة الموسيقى الكورية لمصر وفرت فرصة مهمة لتعميق التبادل والتفاهم الثقافي بين البلدين.



وأوضح فعاليات مشروع "جولات الفنون الكورية"، وهو مبادرة ثقافية رائدة، تتركز على تقديم مختلف أوجه الإبداع الكوري على الساحة العالمية، وتوفير خبرات دولية للفنانين الشباب، بما يسهم في تعزيز الروابط الثقافية بين الشعوب.



وكانت سفارة كوريا الجنوبية، أقامت حفلًا مماثلًا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في 26 أغسطس، قدّم تجربة زاخرة من التراث الفني الكوري وإبداعاته المعاصرة، في تزامن فني يعكس عمق العلاقات الثقافية بين البلدين.







