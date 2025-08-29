الإسماعيلية-أميرة يوسف:

كشفت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الإسماعيلية عن نتائج الحصر العددي للأصوات في جولة الإعادة، حيث أظهرت المؤشرات الأولية تقدم المرشح مجدي زايد، مرشح حزب حماة الوطن، بحصوله على 39 ألفًا و214 صوتًا، فيما جاء منافسه المرشح المستقل محمد غنام في المركز الثاني بـ22 ألفًا و790 صوتًا، وذلك عقب الانتهاء من عمليات الفرز داخل اللجان العامة.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية والرسمية خلال الأيام المقبلة لتحديد الفائز رسميًا بمقعد مجلس الشيوخ عن دائرة الإسماعيلية.

وتضم محافظة الإسماعيلية 135 مركزًا انتخابيًا موزعة على نطاق المراكز والمدن، وتشمل 120 مدرسة، و11 معهدًا أزهريًا، ومركز ثقافة واحد، و3 مراكز شبابية، بالإضافة إلى لجنة عامة واحدة مقرها مدرسة المهندس إبراهيم عثمان الثانوية الصناعية العسكرية بنين، وتستقبل ما يقرب من 999 ألفًا و248 ناخبًا وناخبة ممن يحق لهم التصويت في جولة الإعادة.

وعلى مستوى التقسيم الجغرافي للمراكز الانتخابية، تضم دائرة قسم أول مدينة الإسماعيلية 4 مراكز انتخابية، وقسم ثانٍ 12 مركزًا، وقسم ثالث 7 مراكز، بينما يضم مركز ومدينة الإسماعيلية 21 مركزًا انتخابيًا، ومركز ومدينة أبو صوير 19 مركزًا، ومركز ومدينة القصاصين 11 مركزًا، ومركز ومدينة التل الكبير 12 مركزًا، ومركز ومدينة القنطرة غرب 14 مركزًا، ومركز ومدينة القنطرة شرق 6 مراكز، فيما جاء مركز ومدينة فايد على رأس القائمة بعدد 29 مركزًا انتخابيًا