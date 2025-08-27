بسبب وجبة فراخ.. إصابة 16 شخصًا باشتباه تسمم غذائي في أسيوط (أسماء)



أسيوط- محمود عجمي:

أُصيب 16 شخصًا باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام يُعتقد أنها فاسدة خلال حضورهم حفل زفاف بمدينة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوصول 16 حالة إلى مستشفى الإيمان العام، تُعاني من أعراض قيء وإسهال ومغص معوي، يُرجح أنها نتيجة تناول وجبة "فراخ" خلال المناسبة.

بالفحص والمعاينة تبين أن المصابين هما: "مينا. ع. ج"، 29 عامًا، و"عبد السيد. ج.ر"، 50 عامًا، و"فلتاؤس. م. ج"، 7 أعوام، و"فلتاؤس. ن. ش"، 8 أعوام، و "ممدوح. ج. ر"، 42 عامًا، و"مينا. م. ب"، 23 عامًا، و "فادي. ع. م"، 16 عامًا، و"حازم. ن. م"، 15 عامًا، و"كاراس. ه. ش"، 9 أعوام، و"شاكر. ن. ش"، 15 عامًا، و"موسي.ع. ش"، 6 أعوام، و"عوني. ش. ر"، 38 عامًا، و "توماس. ب. ر"، 29 عامًا، و"شنوده. هـ.ش"، 13 عامًا، و"يسي. هـ. ش"، 16 عامًا.

وبسؤال المصابين، أكدوا تناولهم الوجبة داخل حفل الزفاف، إذ تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.