محافظ الإسماعيلية يتفقد مستودعات البوتاجاز بمدينة فايد

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية موسعة داخل نطاق مركز ومدينة فايد، تفقد خلالها عددًا من مستودعات البوتاجاز، إلى جانب متابعة حالة النظافة العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

استهل المحافظ جولته بتفقد مستودع البوتاجاز بمدينة فايد “الكبسولة”، حيث اطمأن على انتظام سير العمل داخله وتوافر أسطوانات البوتاجاز للمواطنين. كما راجع المحافظ إجراءات التصرف في حصة المستودع والتأكد من توزيعها بشكل منضبط بما يضمن وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه دون تلاعب أو تجاوز.

عقب ذلك، توجه اللواء أكرم محمد جلال إلى مستودع البوتاجاز بقرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد، حيث تابع آليات استلام وصرف الحصة المقررة للمستودع، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المستودع إلى خارج الكتلة السكنية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وخلال جولته، شدد محافظ الإسماعيلية على أهمية الرقابة المستمرة على جميع مستودعات البوتاجاز بنطاق مركز ومدينة فايد، لضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل، مع التأكيد على متابعة أسعار بيع الأسطوانات والتأكد من التزام المستودعات بالأوزان المحددة. كما وجه المحافظ بضرورة الالتزام الصارم بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المستودعات، حرصًا على حماية أرواح المواطنين والعاملين.

وفيما يتعلق بملف النظافة العامة، أصدر المحافظ توجيهاته بضرورة تكثيف حملات النظافة بمدينة فايد والقرى التابعة لها، مع الاهتمام برفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة الاستجابة لشكواهم ومطالبهم اليومية، بما يحقق رضاهم ويعكس صورة حضارية للمدينة والمركز.

وخلال جولته الميدانية، التقى محافظ الإسماعيلية بعدد من المواطنين من أهالي فايد والقرى التابعة لها، واستمع إلى شكاواهم ومطالبهم بشكل مباشر، موجها مسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بسرعة بحث هذه الشكاوى والعمل على حلها العاجل، مع رفع تقرير بالنتائج إليه في أسرع وقت.

رافق المحافظ خلال جولته، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، ومدير إدارة تموين فايد، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية