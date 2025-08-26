دُفنت بمقابر الصدقة.. وفاة سيدة سودانية على متن قطار الصعيد بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

توفيت سيدة سودانية الجنسية، على متن قطار الصعيد، فى نطاق محافظة سوهاج، جراء تعرضها لوعكة صحية ألمت بها خلال الرحلة.

تلقى مأمور مركز شرطة المراغة، إشارة من المستشفى المركزي بوصول فاطمة هارون آدم محمد 61 عامًا من دولة السودان، جثة هامدة عن طريق سيارة إسعاف.

تبين من التحريات الأولية، أنه أثناء استقلال المذكورة قطار "القاهرة- أسوان" شعرت بإعياء، ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرًة بإصابتها قبل وصول القطار محطة المراغة.

وجرى وضع جثة السيدة مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتم التصريح بالدفن لكون الوفاة طبيعية وعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، ودفنت بمقابر الصدقة بمدينة المراغة.