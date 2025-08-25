تغير مفاجئ.. الإسكندرية تمنع نزول البحر بـ 5 شواطئ جديدة

الإسكندرية -محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، ظهر اليوم الاثنين، رفع الرايات الحمراء ومنع السباحة ونزول البحر بـ 5 شواطئ أخرى بسبب اضطراب مفاجئ بأمواج البحر.

وأشارت المصايف إلى أن الشواطئ الخمسة هي "السلسلة، ستانلي، جليم، إسكندر، العصافرة"، منوهة أنه جرى استبدال الرايات الخضراء بصفراء في شواطئ " محمود سعيد، جزيرة الدهب، البوريفاج، المندرة".

كانت إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية، أعلنت استمرار رفع الرايات الحمراء على شواطئ العجمي وأبو تلات والنخيل والقطاع الغربي بالكامل، ما يعني منع السباحة ونزول البحر نهائيًا.

وأضافت المصايف، في بيان، أن الشواطئ التي ترفع الرايات الخضراء ويسمح بها بالسباحة ونزول البحر بشكل آمن هي شواطئ القطاع الشرقي التي اكتملت بها حواجز الأمواج.

وتعد الرايات وسيلة تحذير للمصطافين للتعبير عن حالة البحر، إذ تعني الرايات الحمراء عدم النزول إلى البحر نهائياً، والصفراء أن البحر متاح للنزول مع توخي الحيطة والحذر، والخضراء تعني أن البحر آمن ومتاح للنزول.

كان 7 طلاب وطالبات بإحدى أكاديميات الضيافة الجوية بسوهاج – واتي تبين أنها غير مرخصة-لقوا مصرعهم غرقًا وأصيب 28 آخرين بشاطئ أبو تلات بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية.