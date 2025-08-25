وزير العمل في القليوبية لتسليم عقود توظيف للشباب و

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، وزير العمل محمد جبران، وذلك في إطار زيارة رسمية للمحافظة.

وخلال الزيارة، يشهد وزير العمل مراسم تسليم 30 عقد عمل لعدد 30 شابًا وفتاة للعمل بالقطاع الخاص، في خطوة تعكس حرص الدولة على توفير فرص عمل للشباب ودعم سوق العمل.

كما يشارك الوزير في انطلاق ورشة عمل موسعة للتعريف بقانون العمل الجديد، والتي تُعقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

وتختتم الزيارة بجولة تفقدية لمجمع مصانع العربي، للتعرف على أحدث التطورات في الصناعة المحلية ومناقشة سبل دعم وتطوير القطاع الصناعي بالمحافظة.