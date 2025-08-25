محافظ جنوب سيناء يوجه بتحسين الخدمات وتفعيل الرقابة الميدانية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

شهد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، الاحتفالية التي أقامتها المحافظة للترحيب بالقيادات التنفيذية الجديدة التي شملتها حركة التغييرات الأخيرة الصادرة عن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتورة إيناس سمير، نائبة المحافظ، واللواء عمر محمود الشافعي الأكرت، السكرتير العام الجديد للمحافظة، واللواء إيهاب محمد مكاوي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن هذه الحركة تأتي في إطار ضخ دماء جديدة ودمج الخبرات العملية مع الطاقات الشابة لدعم مسيرة التنمية في جنوب سيناء، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

ووجّه المحافظ كافة الجهاز التنفيذي بالمحافظة بضرورة الالتزام بعدد من الأولويات، على رأسها تحسين بيئة العمل داخل الوحدات المحلية لضمان سرعة إنجاز الملفات الخدمية، ورفع كفاءة الخدمات الجماهيرية عبر التوسع في مكاتب خدمة المواطنين وتفعيل المنصات الرقمية.

كما شدد المحافظ على تطوير آليات المتابعة الميدانية لضمان سرعة حل المشكلات على أرض الواقع، وتشجيع المبادرات المحلية التي تسهم في دعم الاستثمار والسياحة وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنسيق بين المدن المختلفة لتبادل الخبرات وتعميم التجارب الناجحة، وإعلاء قيم الانضباط والمسؤولية والالتزام بقواعد الشفافية.

وقال المحافظ: "إن توجيهات القيادة السياسية واضحة بضرورة تسريع وتيرة التنمية، وتكثيف العمل التنفيذي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ على حقوق الدولة ومصالح المواطنين".

واختتم الحفل بتكريم مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ السابق ورئيس مدينة سانت كاترين الحالي، تقديرًا لعطائه وجهوده في خدمة المحافظة.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي في إطار سياسة الدولة لدعم القيادات المخلصة، وتحفيزهم على مواصلة العطاء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على تطوير الجهاز الإداري، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.