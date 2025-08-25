‬31 أغسطس.. انطلاق الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، انطلاق أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي 2025/2026، وذلك اعتبارًا من الأحد 31 أغسطس الجاري.

وأكد "الجيزاوي" حرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والتسهيلات للطلاب خلال إجراءات الكشف الطبي، مع الالتزام بالإرشادات الوقائية ومعايير الأمن والسلامة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الكشف الطبي يتم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، حيث يتم تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة إلى مجموعات لتجنب التكدس وضمان انسيابية الإجراءات.

وشددت على ضرورة قيام الطلاب الجدد بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، متضمنة (الاسم – الرقم القومي – الكلية – النوع)، ثم طباعة استمارة الكشف الطبي التي تحدد موعد الحضور، مشيرة إلى أن مواعيد وأماكن الكشف الطبي تم إعلانها عبر الموقع الرسمي للجامعة والكليات.

وأوضح الدكتور شريف المهدي، مدير عام الشئون الطبية بالجامعة، أنه تم تجهيز 15 عيادة طبية لاستقبال الطلاب الجدد وتوقيع الكشف الطبي عليهم، بالإضافة إلى إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة، وذلك بمشاركة كوادر طبية متخصصة.

كما أشار علاء مجدي، المنسق العام للكشف الطبي، إلى أن التسجيل والحجز يتم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا