المنيا- جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأحد، عددًا من المنشآت الصحية بمركز ومدينة مطاي، ضمن برنامجه الميداني لمتابعة القطاع الصحي، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استهل المحافظ جولته بتفقد وحدة طب الأسرة بقرية الأتلات، وأقسام الاستقبال، الأسنان، التطعيمات، والصيدلية، واطلع على سجلات قيد الحالات المرضية ومدى الالتزام بضوابط العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والعاملين في تقديم خدمة متميزة لأبناء القرية.

كما استمع إلى شرح من الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أوضح خلاله أن الوحدة تقدم خدمات علاجية ووقائية لحوالي 13,600 نسمة من القرية والقرى المجاورة، من خلال فريق طبي متكامل يشمل أطباء بشريين وأسنان وصيادلة وفنيين ومعاونين.

وخلال جولة مفاجئة إلى مستشفى مطاي، اطمأن المحافظ على تواجد الأطباء وهيئة التمريض، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمة الطبية مع قرب الانتهاء من تجهيز وفرش المستشفى الجديد.

كما تفقد المحافظ أقسام المناظير والعناية المركزة، وشدد على الاستمرار في رفع كفاءة الإمكانيات الطبية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات العلاجية للمرضى.

كما تابع المحافظ الأعمال الإنشائية لمستشفى مطاي المركزي الجديد، وبلغت نسبة التنفيذ 80%، وتصل تكلفته التقديرية إلى 640 مليون جنيه، ويضم 135 سريرًا داخليًا، و33 حضّانة، و35 جهاز غسيل كلوي، و33 سرير عناية مركزة، و15 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات، وصيدلية مركزية، وبنك دم ومعامل متطورة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة للمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية بمختلف المراكز، لحصر الاحتياجات الفعلية وتوفير الإمكانيات اللازمة، بما يسهم في التيسير على المواطنين وتحسين جودة الخدمة الطبية.

رافق المحافظ في جولته الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، والمهندسة هويدا الشافعي، رئيس مركز مطاي.