محافظ الأقصر يتفقد أعمال النظافة ويشدد على الحفاظ على المظهر الحضاري

الأقصر - محمد محروس:

تابع المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بمدينة الأقصر، وذلك برفقة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وحاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، حيث شملت الجولة رفع المخلفات وتراكمات القمامة وفقًا لخطة العمل الخاصة بمنظومة النظافة.

وأكد محافظ الأقصر على ضرورة الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للشوارع والميادين بمختلف المناطق، مشددًا على تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بشكل يومي، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 وخطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ الأقصر على مدينة الأقصر أهمية مواصلة تنفيذ أعمال النظافة اليومية على فترتين صباحية ومسائية، ضمن خطة شاملة لرفع مستوى النظافة العامة بجميع الأحياء.

وخلال الجولة الميدانية، تفقد عمارة عددًا من الشوارع والمناطق الحيوية بالمدينة، شملت منطقة العوامية، شارع مدرسة البنات، ميدان صلاح الدين، شارع التلفزيون، شارع الخليج، يحيى البهنساوي، شارع الإسعاف، وشارع المدينة المنورة، شارع علي بن أبي طالب، شارع عبد المنعم العديسي، شارع يوسف حسن، طريق الكباش القبلي، شارع المطحن، شارع فندق 25 يناير، كورنيش النيل بحي شمال حتى فندق الهيلتون، شارع الشونة، ومحطة كهرباء بحي شمال.