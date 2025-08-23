شاب يطلق النار على والده خلال مشاجرة مع أشقائه فى قنا

قنا_عبدالرحمن القرشي :

أصيب مدرس بالمعاش بطلق ناري، على يد نجله إثر مشاجرة مع شقيقي المتهم في قرية الحجيرات، مركز قنا، والأمن يضبط المتهم.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة مدرس بالمعاش بطلق ناري في قرية الحجيرات التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين إصابة م، مدرس بالمعاش بطلق ناري على يد نجله م، في العشرينيات من عمره، إثر مشاجرة مع شقيقيه في قرية الحجيرات.

وجرى ضبط المتهم ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.