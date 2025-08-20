ظهور نتائج تحليل المخدرات لسائق حادث الأتوبيس السياحي بجنوب سيناء

جنوب سيناء- رضا السيد:



أكدت نتائج تحليل المخدرات لسائق الحافلة السياحية التي تعرضت لحادث انقلاب على طريق أبوزنيمة بجنوب سيناء، سلبية العينة وعدم تعاطيه أي مواد مخدرة.

وقال السائق خلال التحقيقات، إنه فوجئ بخروج سيارة من أحد الطرق الفرعية، فحاول تفاديها مما أدى إلى انقلاب الحافلة، وكان السائحون نائمين وقت وقوع الحادث، واستيقظوا خلال انقلاب الحافلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه قنصل روسيا بشرم الشيخ أن جميع السياح المصابين حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن السفارة الروسية تسلمت جثمان السائحة المتوفاة لنقلها إلى بلادها.

أوضح الدكتور أحمد السمري، قنصل روسيا في شرم الشيخ، أن المصابين يتلقون اهتمامًا كبيرًا من مسؤولي الصحة بجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن 17 مصابًا ما زالوا يتلقون العلاج في مستشفى مجمع الفيروز بمدينة طور سيناء، بينما خرج 24 مصابًا من مستشفى أبوردس المركزي بعد تماثلهم للشفاء، وعادوا إلى فنادق إقامتهم في شرم الشيخ لاستكمال برامجهم السياحية.

وأكد أنه تم إجراء عمليات جراحية لثلاثة من السياح في مستشفى شرم الشيخ الدولي، وعملية جراحية لأحد المصابين في مستشفى رأس سدر العام.

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء، إخطارًا بانقلاب الحافلة على بعد كيلومتر واحد من مدخل مدينة أبوزنيمة الجديدة، مما أسفر عن إصابة جميع الركاب وعددهم 44. وجرى الدفع بأكثر من 10 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى ابورديس المركزي.

انتقل وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إلى المستشفى لمتابعة حالات المصابين، وبذل الفريق الطبي جهودًا كبيرة لإنقاذ الحالات، وإدخال حالة عاجلة إلى غرفة العمليات لإصابتها في البطن، إضافة إلى إجراء عمليات تجميل لبعض الحالات الأخرى.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق برأس سدر لمباشرة التحقيق في أسباب انقلاب الحافلة.





