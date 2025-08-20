تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم 148 لسنة 2025، بتجديد الثقة في المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين لشؤون الرقابة والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، للعمل مديرًا للمديرية لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالتعيين الرسمي.

ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على دعم القيادات الفاعلة في مواقعها، وتعزيز الاستقرار الإداري لضمان استمرار جهود الرقابة على الأسواق وضبط منظومة التموين بالمحافظة.

وفي سياق متصل، عقد المهندس خالد محمد أحمد اجتماعًا موسعًا مع قيادات الرقابة الداخلية بالمديرية، لمناقشة خطة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية، بهدف ضبط الأسعار وحماية المستهلك.

وأكد مدير المديرية خلال الاجتماع على أهمية التنسيق المستمر بين فرق الرقابة ومباحث التموين، لضمان فاعلية الحملات الميدانية، وتطبيق القانون على المخالفين، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.