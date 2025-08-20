هندسة شبرا تتأهل للمسابقة البرمجية العربية والأفريقية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حقق طلاب كلية الهندسة بشبرا – جامعة بنها إنجازًا جديدًا بتأهل فريقين من الكلية إلى المسابقة البرمجية العربية والأفريقية لطلاب الجامعات، وذلك عقب مشاركتهم المتميزة في نهائيات المسابقة البرمجية المصرية، التي شهدت منافسة قوية بين أكثر من 2000 فريق من مختلف الجامعات، وتأهل منها 300 فريق إلى النهائيات.

وأعرب الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، عن فخره بهذا الإنجاز، موجّهًا التهنئة للطلاب، مؤكدًا أن مشاركة الكلية على المستوى العربي والأفريقي تمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى النهائيات العالمية، التي تحظى برعاية شركات تقنية كبرى مثل جوجل، ومايكروسوفت، وأمازون.

من جانبه، أوضح الدكتور علي عبد العزيز، القائم بعمل عميد الكلية، أن هذا النجاح يعكس الجهود الكبيرة والمهارات المتميزة لطلاب هندسة شبرا، مشيرًا إلى استمرار دعم الكلية لطلابها في مثل هذه المنافسات التي تنمي قدراتهم التقنية والإبداعية.

وجاءت نتائج الفرق المشاركة من الكلية في المسابقة المصرية كالتالي: الفريق الأول (محمد يوسف، هشام حجاج، أحمد باهي) حصل على المركز 30 جمهوريًا، تحت إشراف المدرب م. عمرو محمد – وتأهل إلى المسابقة العربية والأفريقية.

الفريق الثاني (علي حسام النجار، عصام الدين هشام، محمد السيد) حصل على المركز 44 جمهوريًا، تحت إشراف المدرب م. محمود عطية – وتأهل أيضًا للمسابقة العربية والأفريقية.

الفريق الثالث (وليد حوارة، محمود حسين السعدي، عفاف رأفت) جاء في المركز 65 جمهوريًا، تحت إشراف المدرب م. محمود عصام.







