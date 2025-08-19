مصرع 2 وإصابة 11 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسيوط الغربي

أسيوط - محمود عجمي:



لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من مركز الغنايم في محافظة أسيوط.



وكانت مديرية أمن أسيوط قد تلقت إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية أن انقلاب السيارة أدى إلى وقوع ضحايا ومصابين.



أسفر الحادث عن مصرع كل من إسلام محمد علي سيد (23 عامًا)، وأحمد عادل محمد علي (30 عامًا)، وتم إيداع جثمانيهما بمشرحة مستشفى الإيمان العام.



كما أصيب 11 شخصًا آخرين نُقلوا إلى مستشفيي أسيوط الجامعي والإيمان العام، وهم: أحمد السيد علي (29 عامًا)، أيمن إبراهيم السيد (28 عامًا)، مصطفى عبد الحميد علي (40 عامًا)، عمر عبد الحميد علي (27 عامًا)، محمود صلاح معاذ (20 عامًا)، أحمد محمد علي (29 عامًا)، أحمد مصطفى أحمد (29 عامًا)، أحمد إسماعيل علي (28 عامًا)، بالإضافة إلى 3 مصابين مجهولي الهوية يعانون من غيبوبة تامة.



وحُرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.







