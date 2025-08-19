أول تحرك من الوادي الجديد بشأن الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمات بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و رؤساء المراكز وأعضاء المجلس، حيث ناقش الاجتماع ميزانية الصندوق، وآليات تعظيم الاستفادة من موارده .

وأكد محافظ الوادي الجديد على تشكيل لجان متخصصة بكل مركز لحصر الوحدات السكنية والأراضي أو المنشآت المؤجرة بنظام (الإيجار القديم) سواء للجهات الحكومية أو المواطنين، مع مراجعة القيم الإيجارية وفق الضوابط المنظمة، بما يضمن الشفافية ومنع تضارب المصالح.

كما كلف رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية للانتهاء من أعمال الصيانة ورفع كفاءة المدارس على مستوى المحافظة، بما يضمن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حصر وتسعير أراضي المتخللات الزراعية غير المستغلة (الأقل من٥ فدان) وطرحها على أصحاب الأراضي المجاورة وفق ضوابط محددة، وفي حالة تعذر ذلك تُطرح بالمزاد العلني.

كما أكد علي قيام الوحدات المحلية بالمراكز بالتنسيق مع مديرية الإسكان بطرح قطع الأراضي المتميزة؛ لإقامة مشروعات سكنية واستثمارية وتجارية تتماشى مع احتياجات كل مركز وتوجيه مركز الخارجة بإعداد مخطط متكامل لتوصيل المرافق لمنطقة أرض البحوث وتقسيمها إلى قطع سكنية لطرحها للراغبين في الشراء واستعراض نتائج مبادرات التشجير التي أطلقتها المحافظة بالمدارس والقرى خلال السنوات الماضية، مع التوجيه باستمرار التوسع فيها، وإطلاق مبادرة لزراعة النخيل ضمن خطة التشجير بالمراكز.

كما أكد على دعم وتمويل مبادرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية بالمدارس والمساجد وقرى "حياة كريمة" بالفرافرة وتكليف المراكز بإعداد خططها الاستثمارية للطرق بالتنسيق مع مديرية الطرق، على أن تتولى المديرية عملية الطرح والتعاقد على توريد مواد الرصف سواء بالأسفلت أو بالإنترلوك واستعراض الموقف التنفيذي لمركز التأهيل بالداخلة تمهيدًا لتشغيله.

واكد على جاهزية جميع المراكز من الناحية اللوجستية والتنظيمية استعدادًا لخوض جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، بما يشمل تجهيز المقار الانتخابية وتأمين الخدمات اللازمة للناخبين.