جثتان و5 مصابين في حادث مروع على الصحراوي الغربي بالمنيا

02:48 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

المنيا- جمال محمد:

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين بكسور وجروح متنوعة، اليوم الثلاثاء، إثر تصادم مروع بين سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، ما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة آخرين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع كلاً من: ياسر هلال عبد الحميد، 22 سنة، وفتح الله سليم مسعود، 57 سنة ، مقيمين قرية القرايشة.

كما أصيب 5 آخرين وهم: حامد حمدي، 16 سنة، محمد عليوه داخلي، 15 سنة، عبد الله ياسر سامح، 15 سنة، أحمد عيسي عقيلي، 16 سنة، حمدي جمعة عبد المعز، 15 سنة، بكسور وكدمات متنوعة بالجسم.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.

