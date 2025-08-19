الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص " تمناية"، اليوم الثلاثاء، إلى 11 مصابا بعد أن كان 4 أشخاص.

تلقت الاجهزة الأمنية بالوادي الجديد، إخطارا بانقلاب سيارة ميكروباص أجرة " تمناية" بمنطقة الكيلو بمحور"الفرافرة – ديروط"، بمنطقة الكيلو 90 من الطريق أسفر عن اصابة كل من، ادم عزت فواد، 7 أعوام، عبدالناصر محمد فرج ، 35 عام، ابراهيم عشري زكى، 35 عامًا، أحمد عبدالرحيم فرج، 23 عامًا، عمر محمد فرغلي، 39 عامًا، محمد أنور منصور، 48 عامًا، فرج محمد فرج، 35 عامًا، محمود عبدالرؤوف مرعى، 22 عامًا، هشام محمود فواد، 26 عامًا، على محمود على، 46 عامًا، محمود إبراهيم منصور، 33 عامًا.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى "ديروط" العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.ش