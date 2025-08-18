إعلان

كاهن مزيف.. مطرانية مغاغة تحذر من حساب ينتحل صفتها بفيسبوك

09:04 م الإثنين 18 أغسطس 2025

مطرانية مغاغة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا - جمال محمد:

أصدرت مطرانية مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا حذرت فيه من حساب وهمي على موقع "فيسبوك"، ينتحل صاحبه صفة كاهن ومتحدث رسمي باسم المطرانية.

وأوضح البيان أن الحساب الذي يحمل اسم "Abona Naeh - أبونا نوح" يدعي كذبًا انتسابه للمطرانية، مؤكدةً أن هذا الشخص ليس كاهنًا لديها، وأن صورته لا تنتمي لأي من كهنة الإيبارشية.

وشدد البيان على ضرورة الحذر من التعامل مع هذا الحساب، وعدم تلبية أي طلبات مادية أو عينية، مؤكدًا أن المطرانية تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي تصرفات تصدر عن صاحب هذا الحساب الوهمي.

2

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مطرانية مغاغة المنيا صفحة مزيفة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟