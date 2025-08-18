كاهن مزيف.. مطرانية مغاغة تحذر من حساب ينتحل صفتها بفيسبوك

المنيا - جمال محمد:

أصدرت مطرانية مغاغة والعدوة بمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، بيانًا رسميًا حذرت فيه من حساب وهمي على موقع "فيسبوك"، ينتحل صاحبه صفة كاهن ومتحدث رسمي باسم المطرانية.

وأوضح البيان أن الحساب الذي يحمل اسم "Abona Naeh - أبونا نوح" يدعي كذبًا انتسابه للمطرانية، مؤكدةً أن هذا الشخص ليس كاهنًا لديها، وأن صورته لا تنتمي لأي من كهنة الإيبارشية.

وشدد البيان على ضرورة الحذر من التعامل مع هذا الحساب، وعدم تلبية أي طلبات مادية أو عينية، مؤكدًا أن المطرانية تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي تصرفات تصدر عن صاحب هذا الحساب الوهمي.