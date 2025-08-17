ننشر أسماء مصابي حادث ميكروباص الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد طريق "الإسماعيلية – الزقازيق" الزراعي بالقرب من مركز ومدينة أبوصوير، اليوم السبت، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، والذي أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

وتلقى اللواء محمد عامر، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث، وانتقلت الأجهزة الأمنية وفرق المرور إلى موقع البلاغ لتسيير الحركة المرورية، فيما دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد الطنطاوي، بعدد من السيارات المجهزة لنقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لتلقي العلاج اللازم.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: عبدالرازق مجدي عبدالرازق (30 عامًا) – بكدمات وسحجات متفرقة ، أحمد عادل فؤاد (28 عامًا) – مصاب بكدمات وسحجات، رنا محمد أمين (19 عامًا) – مصابة بكدمات وسحجات، كما أصيبت روان أسامة عبدالعال (21 عامًا) – بكدمات وسحجات، إبراهيم أحمد رمضان (27 عامًا) – بكدمات وسحجات، معاذ رمضان فؤاد (35 عامًا) – مصاب باشتباه كسر في الكتف الأيمن.

وأكدت المصادر الطبية أن جميع المصابين حالتهم مستقرة بعد تلقي الإسعافات الأولية والفحوصات اللازمة، فيما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمتابعة أسباب وملابسات الحادث.