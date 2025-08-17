إعلان

مصرع شخصين وإصابة 33 آخرين في انقلاب أتوبيس بأسيوط

08:35 ص الأحد 17 أغسطس 2025

جانب من الحادث (2)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


أسيوط- محمود عجمي:

لقي شخصان مصرعهما، بينما أُصيب 33 آخرون، صباح اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس تابع لشركة الاتحاد العربي على الطريق الصحراوي الغربي، على بُعد 10 كيلومترات شمال بوابة كارته أسيوط.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يحمل اللوحة المعدنية رقم "964 ي. ف. د"، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

على الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، إذ تبين من المعاينة الأولية انقلاب الأتوبيس أثناء سيره على الطريق، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحال، وإصابة 33 آخرين بإصابات متفرقة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية.

من جانبه، وجّه اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، وكيل وزارة الصحة بسرعة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين، ورفع درجة الاستعداد داخل المستشفيات.

كما كلف مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم اللازم للمتضررين، والتنسيق مع غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسيوط حادث أسيوط ضحايا حادث أسيوط حادث أسيوط اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان