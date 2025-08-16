بسبب "نشر الغسيل".. وفاة ربة منزل في مشاجرة مع زوجها بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر نيابة أول الرمل بالإسكندرية، تحقيقات موسعة في واقعة وفاة ربة منزل، عقب مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها داخل شقتهما بمنطقة باكوس، بسبب خلافات أسرية.

كانت مديرية أمن الإسكندرية، تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة الرمل أول بوفاة سيدة داخل شقتها، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص العثور على جثة المجني عليها مسجاة على أرضية صالة الشقة، مرتدية كامل ملابسها، وبها إصابة في الرأس نتيجة سقوطها وارتطامها بأرضية السيراميك.

وكشفت التحريات الأولية أن مشادة نشبت بين الزوج وزوجته بعد قيامها بنشر الغسيل في شرفة الشقة وظهور جزء من ذراعها، فتطور الخلاف إلى تعديه عليها بالضرب، ما أسفر عن سقوطها وإصابتها، وجرى نقلها إلى المستشفى لكنها توفيت متأثرة بإصابتها.

تحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.





