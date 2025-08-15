وجبة منزلية تتحول لكابوس.. تسمم 5 أشخاص في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "أرز وفاصوليا" فاسدة، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول كل من: محمد.أ.ز (27 عامًا)، ونجله مصطفى (3 أعوام)، وشقيقه يوسف.أ.ز (24 عامًا)، ومحمود.ر.م (23 عامًا)، وأحمد.ط.ج (23 عامًا)، إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابين بمغص وقيء، بعد تناولهم الوجبة في منزلهم.

جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينات من القيء لبيان أسباب التسمم، مع حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.