وجبة منزلية تتحول لكابوس.. تسمم 5 أشخاص في بني سويف

04:14 م الجمعة 15 أغسطس 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة "أرز وفاصوليا" فاسدة، بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول كل من: محمد.أ.ز (27 عامًا)، ونجله مصطفى (3 أعوام)، وشقيقه يوسف.أ.ز (24 عامًا)، ومحمود.ر.م (23 عامًا)، وأحمد.ط.ج (23 عامًا)، إلى مستشفى الفشن المركزي، مصابين بمغص وقيء، بعد تناولهم الوجبة في منزلهم.

جرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينات من القيء لبيان أسباب التسمم، مع حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.

تسمم غذائي محافظة بني سويف وجبة أرز وفاصوليا مديرية أمن بني سويف
