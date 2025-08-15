‬مصرع شاب صعقًا بالكهرباء أثناء عمله داخل منزل في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي شاب مصرعه صعقًا بالكهرباء، اليوم الجمعة، أثناء عمله داخل منزل بقرية بركة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام.

تلقى اللواء محمد حامد هشام، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمصرع شاب إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزل بقرية بركة.

وبالفحص، تبين أن الضحية "أ.م" 27 عامًا، لقي مصرعه أثناء قيامه بعمله داخل المنزل، نتيجة تعرضه لتيار كهربائي قوي. جرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.