المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، صدور القرار الوزاري ببدء الدراسة اعتبارًا من العام الجامعي 2025/ 2026 في برنامجي الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، والأمن السيبراني بكلية الحاسبات والمعلومات، في خطوة تهدف إلى إعداد كوادر متخصصة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد فرحات أن الجامعة طوّرت لوائحها الدراسية بما يتوافق مع الضوابط الإرشادية لوزارة التعليم العالي، واعتمدت نظام الساعات المعتمدة لضمان جودة التعليم، مشيرًا إلى توفير كافة المقومات والتجهيزات اللازمة، واستقبال اللجان المتخصصة لتقييم جاهزية البرامج الجديدة.

من جانبه، أوضح الدكتور عصام حليم، عميد الكلية، أن البرنامجين يركزان على إكساب الطلاب خبرات تعليمية ومهارات عملية متقدمة في مجالات تحليل البيانات، وحماية الأصول الرقمية، ومواجهة التهديدات السيبرانية، إلى جانب تدريبهم في بيئات عمل حقيقية وتنمية قدراتهم البحثية والاستشارية.