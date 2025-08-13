غرق شقيقين أحدهما كفيف والآخر ضعيف البصر في شاطئ بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شقيقان مصرعهما غرقًا صباح اليوم الأربعاء أثناء نزولهما مياه البحر بأحد شواطئ بمنطقة أبو يوسف بحي العجمي غرب الإسكندرية، وذلك أثناء وجودهما برفقة أسرتهما، وتبين أن أحدهما كفيف والآخر يعاني ضعفًا شديدًا في البصر.

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت بلاغًا من مسؤولي شواطئ العجمي يفيد بغرق شخصين في مياه الشاطئ المشار إليه في منطقة أبو يوسف، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية وسيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة، تبين أن الغريقين هما محمد أحمد فرج وشقيقه عمرو أحمد فرج، من سكان المنطقة، ودخلا مياه البحر في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا، ورغم محاولات منقذين بالشاطئ لمساعدتهما إلا أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة.

واستمرت جهود الإنقاذ لمدة ساعة، تمكن خلالها رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثمانين من المياه.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت تسليم الجثامين لذويهما لدفنهما، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول ملابسات الحادث.