إحالة 3 متهمين للمفتي في جريمة هزت القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أسدلت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، اليوم، ستارًا قضائيًا حاسمًا على واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة، حيث قررت إحالة "ربة منزل وزوجها وشقيقه" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

جاء القرار بعد إدانتهم بتهمة استدراج شاب وقتله بدم بارد، ثم إلقاء جثته في مجرى مائي لإخفاء معالم جريمتهم. وحددت المحكمة جلسة الرابع من سبتمبر المقبل للنطق بالحكم النهائي.

فخ الغدر.. من مكالمة هاتفية إلى طعام مخدر

كشفت أوراق القضية، التي بدأت وقائعها في أكتوبر 2023 بمدينة طوخ، عن خطة شيطانية اشترك في نسج خيوطها المتهمون الثلاثة.

بدأت الخطة بالمتهمة الأولى "سمر ج." (23 عامًا)، التي استغلت علاقتها السابقة بالمجني عليه "عبد الرحمن أحمد" وقامت بمهاتفته واستدراجه إلى مسكنها، قاصدة إبعاده عن أعين أهله لتنفيذ مخططهم الإجرامي.

وما أن وصل الضحية، حتى قدمت له "سمر" طعامًا وشرابًا كان زوجها "أحمد م." (27 عامًا) قد دسّ فيه مادة مخدرة لتفقده وعيه وقدرته على المقاومة.

كمين الموت.. ضرب وخنق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة

بينما كان المجني عليه يفقد وعيه تدريجيًا، كان المتهمان، الزوج "أحمد" وشقيقه "محمد م." (30 عامًا)، يختبئان في غرفة مجاورة. وفي اللحظة المناسبة، انقضا عليه، وانهالا عليه بالضرب باستخدام "عصا خشبية وماسورة حديد".

وفيما كانت الزوجة "سمر" تكتم أنفاس الضحية وتكمم فاه، قام الزوج وشقيقه بتكبيله وإحكام وثاقه بشريط لاصق.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أشهر الزوج سلاحًا ناريًا "فرد خرطوش" وانهال به على رأس الضحية، قبل أن يطبق على عنقه بحبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

إخفاء معالم الجريمة.. سرقة الجثة وإلقاؤها في الماء

بعد التأكد من مقتل الضحية، قام المتهمون بسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالي كان بحوزته بهدف طمس هويته.

وللتخلص من الجثة، استعانوا بالمتهم الرابع "محمود ج." (27 عامًا)، الذي قام بمساعدتهم على نقل الجثمان باستخدام سيارته وإلقائه في أحد المجاري المائية، في محاولة يائسة لإخفاء جريمتهم البشعة.