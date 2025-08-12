الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تباشر نيابة كرموز الجزئية تحقيقاتها الموسعة في واقعة مقتل سيدة على يد طليقها في شارع النيل بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، إثر خلافات بينهما على النفقة، وفقاً لما كشفت عنه التحريات الأولية.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغاً من قسم شرطة كرموز يفيد بقيام شخص بطعن سيدة في الطريق العام، وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث القسم وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالمعاينة، تبين وجود جثة المجني عليها وتدعى "رضا. أ"، مسجاة بنهر الطريق وترتدي كامل ملابسها، وقد تبين إصابتها بعدة طعنات متفرقة في أنحاء جسدها.

وأفاد شهود العيان أن مرتكب الواقعة هو طليقها "طارق"، مشيرين إلى وجود خلافات سابقة بينهما بسبب مطالبتها له بالنفقة لتغطية احتياجات طفليها.

وتمكنت قوات مباحث كرموز من ضبط المتهم بعد إعداد كمين له، فيما جرى نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات.

كما قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث لفحصها، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، مع حجز المتهم على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات.