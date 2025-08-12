إعلان

محافظ الشرقية ينعى الدكتور علي المصيلحي: نموذج للمسؤول الوطني المخلص

12:00 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

محافظ الشرقية ينعى الدكتور علي المصيلحي

الشرقية- ياسمين عزت:

نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأكد المحافظ أن الفقيد كان نموذجاً للمسؤول الوطني المخلص، وأسهم خلال فترة توليه الوزارة في تطوير منظومة العمل وتعزيز توافر السلع الإستراتيجية، وبذل جهوداً كبيرة لخدمة أبناء الوطن.

وتقدم المحافظ بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

