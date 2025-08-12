محافظ الشرقية ينعى الدكتور علي المصيلحي: نموذج للمسؤول الوطني المخلص

الشرقية- ياسمين عزت:

نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية السابق، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات.

وأكد المحافظ أن الفقيد كان نموذجاً للمسؤول الوطني المخلص، وأسهم خلال فترة توليه الوزارة في تطوير منظومة العمل وتعزيز توافر السلع الإستراتيجية، وبذل جهوداً كبيرة لخدمة أبناء الوطن.

وتقدم المحافظ بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.