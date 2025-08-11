موكب العذراء بدرنكة.. فتيات صغيرات يتشحن بزي مريم في أسيوط (صور)

أسيوط ـ محمود عجمي:

تواصل مطرانية الأقباط الكاثوليك بمحافظة أسيوط، برئاسة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط، فعاليات النهضة الروحية والصلوات اليومية بدير ومزار سيدة الانتقال بدير درنكة، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالتقوى والمشاركة الواسعة من أبناء الكنيسة.

وتنطلق يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً مسيرة موكب "دورة السيدة العذراء" من كنيسة سيدة الانتقال، يتقدمها نيافة الأنبا دانيال لطفي، مرتديًا زي الرهبان، حاملاً صليبًا بيده اليمنى، يبارك به المشاركين ويشير إليهم بالسلام والمحبة.

ويشارك في الموكب عدد من الآباء الرهبان والقساوسة، الذين يتلون أصعاد بخور الصلوات أمام أيقونة السيدة العذراء، فيما يحرص المصلون على التبرك بالأيقونات المقدسة، وتقبيل يد المطران، وسط ترحيب حافل يتخلله الزغاريد من السيدات.

وفي مشهد مؤثر، حرصت عدد من الفتيات الأطفال على ارتداء زي يُشبه إلى حد كبير زي أيقونة السيدة العذراء مريم، والسير داخل الموكب، في تعبير طفولي بريء عن المحبة والتقديس، مما أضفى على المسيرة طابعًا روحانيًا مميزًا.

ويُختتم الموكب بالعودة إلى كنيسة المغارة، حيث تُوضع الأيقونات داخلها، إيذانًا بانتهاء فعاليات اليوم ضمن النهضة الروحية التي يشهدها الدير خلال هذه الفترة المباركة.

ويأتي هذا الحدث بالتزامن مع بدء صوم السيدة العذراء مريم الذي يستمر لمدة 15 يومًا، حيث يتوافد المئات من أقباط أسيوط والمحافظات المجاورة إلى الدير، طلبًا للبركة والمشاركة في القداسات الإلهية اليومية التي تُقام خلال فترة الصوم.

ويُعد دير جبل درنكة من أبرز المزارات الدينية في مصر، لما له من مكانة تاريخية وروحية، إذ يُعتقد أن العائلة المقدسة احتمت بداخله أثناء رحلتها المقدسة من فلسطين إلى مصر هربًا من بطش الملك هيرودس الذي كان يسعى لقتل الطفل السيد عيسي عليه السلام.