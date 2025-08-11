إعلان

قرار عاجل في المنيا لحماية عمال النظافة من أشعة الشمس

03:37 م الإثنين 11 أغسطس 2025

حماية عمال النظافة

المنيا - جمال محمد:

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، توجيهات عاجلة بوقف عمل عمال النظافة في الشوارع والميادين خلال ساعات الذروة، من الساعة 12 ظهرًا وحتى الرابعة عصرًا، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة الذي تشهده المحافظة حاليًا.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي تنفيذًا لتوصيات هيئة الأرصاد الجوية بشأن مخاطر التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة، موجهًا رؤساء المراكز والأحياء بإعادة توزيع المهام في الفترات الصباحية المبكرة والمسائية، بما يضمن استمرار مستوى النظافة والخدمات دون الإضرار بالعاملين.

وأكد محافظ المنيا تقديره لجهود عمال النظافة ودورهم الحيوي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، مشددًا على أن سلامتهم أولوية قصوى.

ودعت محافظة المنيا المواطنين إلى تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، واتباع الإجراءات الوقائية مثل ارتداء القبعات الواقية وشرب كميات كافية من المياه، للحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

حماية عمال النظافة أشعة الشمس اللواء عماد كدوان عمال النظافة الشوارع والميادين
