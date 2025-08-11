الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، عقد إنشاء مشروع “تشانجتشو رامادا - Changzhou RAMADA” الصيني لصناعة منسوجات الأقمشة المنزلية والملابس، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية التابعة للهيئة، بتكلفة استثمارية قدرها 22,6 مليون دولار (ما يعادل مليار و130 مليون جنيه مصري)، على مساحة 80 ألف م²، ويوفر 1500 فرصة عمل مباشرة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع نحو 5 آلاف طن من الأقمشة، و4 ملايين طقم من أغطية الأسرة، ومليون طقم من موكيت السيارات، ويستهدف تصدير 90% من الإنتاج للأسواق الخارجية.

وقع العقد فان يون - Fan Yun، رئيس شركة “تشانجتشو رامادا”، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للهيئة وممثلي الشركة الصينية.

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد وليد جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت حتى الآن في توقيع عقود فعلية لعدد 32 مشروعًا بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، التي تعمل الهيئة على تطويرها كقاعدة صناعية متكاملة لقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة وإكسسواراتها، بإجمالي استثمارات تتجاوز 822,2 مليون دولار، وعلى مساحة إجمالية تقدر بنحو 2,097,400 متر مربع، بما يوفر 45,6 ألف فرصة عمل مباشرة. وأشار إلى أن هذه المشروعات تستهدف تصدير أغلب إنتاجها إلى الأسواق العالمية، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمنطقة الذي يربط بين قارات العالم، في ظل تكامل المناطق الصناعية مع الموانئ، بما يدعم الصناعات التصديرية، ويعزز التصنيع المحلي، ويوطن سلاسل الإمداد في قطاع الغزل والنسيج من المواد الخام حتى المنتج النهائي.

كما أوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن الهيئة تواصل جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات في القطاعات المستهدفة ضمن استراتيجيتها، بما يحقق أهداف الدولة في تعميق الصناعة وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى قرب افتتاح عدد من المشروعات في القنطرة غرب، سواء على مستوى المصانع أو مشروعات البنية التحتية والمرافق، مع توافر العمالة المدربة والحوافز الجاذبة للمستثمرين، فضلًا عن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، الذي عزز ثقة المستثمرين وجعل المنطقة الاقتصادية وجهة استثمارية مفضلة.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “تشانجتشو رامادا - Changzhou RAMADA” الصينية المحدودة لصناعة المنسوجات والأقمشة تأسست عام 2016 بمقاطعة جيانجسو، وهي شركة متخصصة بسلسلة صناعية متكاملة تشمل إنتاج خامات مثل خيوط البوليستر، وحياكة الأقمشة الرمادية، والتشطيب المسبق، والطباعة والصباغة، وإنتاج البطانيات والسجاد واللحاف وأردية الحمام، إضافة إلى تصميم وتطوير وبيع منتجات المنسوجات المنزلية والملابس الجاهزة، حيث تنتج أكثر من 10 أنواع من أقمشة المنسوجات المنزلية، وما يزيد عن 80 منتجًا من أقمشة الملابس.