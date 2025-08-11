إخماد حريقين في حشائش الزراعات بمناطق متفرقة بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنيا، اليوم الإثنين، على حريقين اندلعا في حشائش وهيش زراعي، أحدهما بمركز أبو قرقاص والآخر بمركز مطاي.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا بنشوب حريق في حشائش بالقرب من شريط السكة الحديد بمركز أبو قرقاص، حيث حاول الأهالي السيطرة عليه قبل وصول قوات الإطفاء، التي نجحت في إخماده سريعًا قبل امتداده، ودون تأثر حركة القطارات أو وقوع إصابات.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا آخر باندلاع حريق في حلف وهيش بقرية التلات التابعة لمركز مطاي، امتد إلى أسلاك كهربائية بعدد من أعمدة الإنارة داخل الأرض الزراعية، وتمت السيطرة عليه، مع إخطار شركة الكهرباء لإصلاح الأسلاك المحترقة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.